円高は一服、ポンドは対ユーロなどで軟調このあと英雇用統計＝ロンドン為替 ロンドン早朝、東京市場での円高の動きは一服している。ドル円は155.25付近を高値に、一時154.68付近まで安値を広げた。足元では154.90台まで下げ渋っている。ユーロ円は182.49付近を高値に181.78付近まで下落。その後は182円台乗せ水準へと小反発。ポンド円も207.65付近を高値に206.78付近まで売られたあと、207円ちょうど付近に下げ