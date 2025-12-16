米株価指数先物時間外取引軟調、前日ＮＹ株安の影響とともに米雇用統計警戒も 東京時間15:55現在 ダウ平均先物MAR 26月限48664.00（-174.00-0.36%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6839.75（-41.25-0.60%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限25117.25（-225.50-0.89%）