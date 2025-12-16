女優のキムラ緑子が１６日、大阪市内で行われた主演舞台「わが歌ブギウギ―笠置シヅ子物語―」（来年１月２日〜２０日＝東京・三越劇場、来年１月２４日〜２月１日＝京都・南座）の取材会に出席した。「東京ブギウギ」などヒット曲を飛ばし、「ブギの女王」とうたわれた歌手・笠置シヅ子さん（キムラ）の半生を描く物語。現在、東京公演開幕に向けて稽古の日々を送っているが「とても強く人を愛するとか、人とすごく強くつなが