２月に第２子次男の出産を発表した女優で歌手の新妻聖子が、次男を抱きしめるほっこりショットを公開した。新妻は１６日、自身のインスタグラムを更新。「クリスマスシーズン…年末ですね！！先日、お友達に誘ってもらってクリスマスっぽい素敵な体験をして参りました！！フレッシュな素材を使ったオリジナルのクリスマス・リース作り」と記し、クリスマスリース作りに挑戦する写真を投稿。「なんか今年一年の慌ただしさ