高市政権で初めての総合経済対策の裏付けとなる今年度補正予算案がこのあと参議院本会議で採決され、与党などの賛成多数で可決・成立する見通しです。今年度補正予算案には、物価高対策として▼子ども1人あたり2万円の給付や、▼おこめ券などの食料支援などに自治体が柔軟に使える重点支援地方交付金、▼1月から3月までの電気・ガス料金の支援などが盛り込まれています。一般会計の総額は、およそ18兆3000億円となります。補正予算