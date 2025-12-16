オリックスの６選手が１６日、大阪市内の球団施設で契約更改に臨み、頓宮裕真捕手が１５００万増の８５００万円、国内ＦＡ権を行使せず残留を決めていた山岡泰輔投手が１２００万円増の８０００万円、麦谷祐介外野手が８００万増の年俸２３００万円、権田琉成投手が現状維持の７００万円、山口廉王投手が５０万増の５５０万円、育成の宮国凌空投手が５０万増の３００万円でサインした。（金額は推定）頓宮は今季１２９試合で打