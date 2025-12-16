国税庁＝東京・霞が関国税庁は16日、2024事務年度（昨年7月〜今年6月）に実施した相続税調査で、海外資産に関する申告漏れは前年度比41件増の209件で、総額は同35億円増の97億円だったと発表した。調査件数は1359件で、いずれも統計の公表を始めた01年度以降で最多だった。申告漏れがあった海外資産を地域別でみると、北米が最多104件で、アジア77件、欧州26件と続いた。国税庁は「共通報告基準（CRS）」による各国との情報交