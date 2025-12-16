三菱UFJフィナンシャル・グループ社長に就任する半沢淳一氏国内トップの金融グループの三菱UFJフィナンシャル・グループ（FG）は16日、傘下の三菱UFJ銀行の半沢淳一頭取（60）を社長へ昇格させる人事を正式発表した。亀澤宏規社長（64）は会長に就く。半沢氏の後任の頭取には銀行の大沢正和専務執行役員（57）が就任する。来年4月1日付。日銀の利上げで「金利のある世界」になり、貸し出しによる収益の伸びが見込めるようにな