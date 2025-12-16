理世は夫の那月と娘との3人暮らし。何かと二者択一を迫ってくる夫にうんざりの理世は、ついに離婚を決意。証拠集めをしていますが…■また二者択一？「そうめんでいいじゃん」と理世が返すと…「いいから早く決めて」と夫に急かされた理世は仕方なく…無理やりやらせたくせに…理世は心の中で思いました。夫の那月は出会った頃から二者択一を迫ってくる人でした。夫が優しさで選択肢をくれていたわけではないと気づいてから、理世