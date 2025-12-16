女優のキムラ緑子（64）は16日、大阪市内で「わが歌ブギウギ―笠置シヅ子物語―」（来年1月2〜20日まで三越劇場。1月24日〜2月1日、京都・南座）の取材会に登場した。本番まであと17日で連日、猛稽古中。「まだできていないところも多く、初日に不安だらけ。でも、なんとかそこまでこぎつけたい」と意気込みを語った。“ブギの女王”として一世を風靡（ふうび）した笠置シヅ子さん（85年に70歳で死去）の波瀾万丈の半生が描か