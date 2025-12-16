現役ドラフトで西武からオリックスに加入した平沼翔太外野手が１６日、大阪市内の球団施設で入団会見。新天地でのプレーに向けて「チームの勝利に貢献できるようにやるだけ」と意気込みを示した。平沼の今季成績は６０試合で打率・２１８、１１打点、本塁打なし。ただオリックス戦は１０試合で打率・３４４の“オリキラー”ぶりを発揮。チームの印象については「顔見知りがいっぱいいるので頼みではあります」。来季の目標は「