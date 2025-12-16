国会では、衆議院議員の定数削減法案の2025年内の成立が見送りとなる一方、2025年度の補正予算案が、このあと参院本会議で可決・成立する見込みです。補正予算案は、16日昼過ぎに参議院予算委員会で可決され、午後4時から開かれる参院本会議で与党のほか、国民民主党や公明党などの賛成多数で可決・成立する見通しです。一方、終盤国会の焦点となっていた定数削減法案をめぐっては、高市首相が夕方、日本維新の会の吉村代表と党首