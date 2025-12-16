作家の室井佑月氏（55）が16日、Xを更新。8日に体調の異変で緊急入院し手術に追い込まれた中、顧みないかのようにXで議論、反論に終始する夫の米山隆一衆院議員（58）に対し「もう離婚して下さい」と突きつけている状況について「私が夫婦の話をここでするのは、現状、これしかやり方がないからです」と説明。夫婦間でリアルなやりとりが途絶している現状を示唆した。また「本当に味方してくれる人、わかってます？矜持を持って