12月16日、株式会社サードシップが展開する日本発のバスケットボールブランド「EGOZARU（エゴザル）」は、千葉ジェッツ所属の瀬川琉久のシグネチャーシューズ「RIKU 1（リク ワン）」の新色モデル「Stone Gray x Glow」の発売を発表。 瀬川琉久の「ルーツ」をテーマにした本カラーは、磨かれる前の原石（ストーン）をイメージしたグレーで統一し、コントラス