（新北中央社）台湾プロ野球、楽天モンキーズは15日、1軍ヘッドコーチの曽豪駒氏を監督に起用すると発表した。曽氏は2020〜23年シーズンにも監督を務めており、3季ぶりの再任となる。今季の台湾シリーズで優勝を果たした楽天。2季にわたってチームを率いた古久保健二前監督の退任が11月に入って発表され、後任人事に注目が集まっていた。曽氏は中部・台中市出身の46歳。現役時代から現在に至るまで、楽天や前身球団一筋で来季23年