2025年シーズンのマーリンズは、先発ローテーションを支える若手投手陣の台頭と、野手陣に見られる高いOPSが特徴であった。この貢献度ランキングでは、投手は防御率、WHIP、投球回を、野手はOPS（出塁率＋長打率）と出場機会を重視し、チームの勝利への寄与が大きかった選手を部門別に分析する。 【関連】ヤンキース、チーム貢献ランキング1位はやっぱり”あの人”投手・野手貢献