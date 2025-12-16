16日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日清算値比780円安の4万9460円で取引を終えた。出来高は2万7382枚だった。この日の日経平均株価の現物終値4万9383.29円に対しては76.71円高。 株探ニュース