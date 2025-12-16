16日15時45分、TOPIX先物期近2026年3月限は前日清算値比60ポイント安の3374ポイントで取引を終えた。出来高は4万7714枚だった。この日のTOPIXの現物終値3370.5ポイントに対しては3.50ポイント高。 株探ニュース