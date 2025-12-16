16日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前日清算値比650ポイント安の3万405ポイントで取引を終えた。出来高は2833枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値3万428.39ポイントに対しては23.39ポイント安。 株探ニュース