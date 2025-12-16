16日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2026年3月限は前日清算値比16ポイント安の635ポイントで取引を終えた。出来高は6402枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値650.38ポイントに対しては15.38ポイント安。 株探ニュース