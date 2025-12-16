16日15時45分、東証REIT指数先物期近2026年3月限は前日清算値比2ポイント安の1969.5ポイントで取引を終えた。出来高は66枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1994.87ポイントに対しては25.37ポイント安。 株探ニュース