16日の外国為替市場のドル円相場は午後4時時点で1ドル＝154円85銭前後と、前日午後5時時点に比べ41銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝182円00銭前後と10銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース