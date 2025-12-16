女優・瀧本美織(34)が16日、自身のインスタグラムを更新。人気女性芸能人との2ショットを公開した。瀧本は「ともえちゃん久しぶりに会えた」とつづり、歌手、女優、ファッションデザイナー、アーティストなど幅広く活躍する篠原ともえとの仲睦まじい2ショットをアップ。ファンからの「いいね」が多数寄せられていた。2015年11月放送の日本テレビ「アナザースカイ」に篠原がゲスト出演。当時は瀧本が番組MCを務めていた。