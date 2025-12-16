お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が16日までに公式noteを更新し、演劇業界の“不都合な真実”について言及した。西野は「子供の頃からナゾナゾを解くのが好きで、そのまま大人になってしまいましたそんな僕は、複雑な社会問題や、業界全体で解くことを諦めてしまった問題についつい飛びついてしまいます」と切り出す。そこで「日本の演劇業界が役者に稽古場代（稽古期間中のギャラ）を支払わないことを当たり