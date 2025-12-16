演歌歌手の藤あや子が15日に自身のアメブロを更新。こだわりの食材をふんだんに使った手料理を公開した。【映像】藤あや子、“最高級品”親友からの贈り物使った手料理披露この日、藤は「チキン&スイートポテトカレー」と手料理の写真を披露。「大量の玉ねぎ炒めと高級トマトジュース1本入れたので甘さが半端ないです」と味のポイントを説明した。続けて、付け合わせのポテトサラダについても「トリュフバターで炒めたコ