俳優の山下智久（40）が15日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。血気盛んな小学生時代にかけられた母親の言葉を明かした。小学生時代の友人だという森越さんが出演し「“殴るケンカ”をしていて」と暴露された。山下は「黙って家に帰るとするじゃないですか。そうすると母親に『負けて帰ってきてんじゃねえよ』みたいな。母が22歳くらいのときに生まれてて、母も若かったので。『男だろ』みたいな。結構イ