Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）では、2025年12月16日（火）9時から12月25日（木）23時59分まで「クリスマスタイムセール祭り」を開催中。現在、IP67の防じん・防水性能を備えマグネット式マウントで設置しやすい「Eufy（ユーフィ） eufyCam C35」など、Anker（アンカー）のセキュリティカメラがお得に