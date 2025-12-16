７年目の大台突破―。広島・島内颯太郎投手（２９）が１６日、契約を更改し、４２００万円増の推定１億３０００万円でサインした。入団以来、鯉のセットアッパーとして活躍を続ける右腕は今季は２年ぶりの６０試合登板、チームトップの２９ホールド、４勝２敗１セーブ、防御率１・４０とフル回転。「しっかりと評価して頂きました。プロに入ったときから、ひとつの夢だった」と大台突破に頬を緩めた。８年目となる来季はチ