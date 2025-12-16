2024、25年と大阪杯連覇中央競馬のG1・大阪杯で連覇するなど活躍したべラジオオペラ（牡5、上村）の現役引退が決まった。16日、所有するべラジオレーシングがXで発表。衝撃の事実も明かされた。べラジオオペラは14日に香港で行われたG1・香港カップで2着。地元の英雄ロマンチックウォリアーには及ばなかったが、懸命の走りを見せた。力走から2日、所有するべラジオレーシングはXで「ベラジオオペラ引退ありがとうございま