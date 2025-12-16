ケニア人のエッセイストが、自分の書く文章がChatGPTのものだと思われてしまうという話を共有しました。これはケニア人にありがちな問題だとして、エッセイストはなぜそう思われてしまうのかを分析しています。I'm Kenyan. I Don't Write Like ChatGPT. ChatGPT Writes Like Me.https://marcusolang.substack.com/p/im-kenyan-i-dont-write-like-chatgptケニア人エッセイストのマーカス・オラン氏いわく、英語の文章を書き上げると