映画『スタンド・バイ・ミー』などを手掛けた名匠ロブ・ライナー監督と、妻で写真家のミシェルさんを殺害したとして、警察に逮捕された次男のニック・ライナー。10代の頃から薬物問題を抱え、8年前にはドラッグで我を失いライナー監督宅を破壊。また、今回の事件の前日には、ライナー監督と激しく口論していたようだ。Just JaredやPeopleなど、米メディアが伝えている。【写真】ロブ・ライナー監督と妻ミシェルさん＆ニックほか