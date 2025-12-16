静岡市内の居酒屋で食事をしたグループ客のうち男女11人が下痢や発熱などの症状を訴え、静岡市保健所はノロウイルスによる食中毒が発生したと公表しました。静岡市保健所によりますと、12月7日に静岡市葵区の居酒屋で提供された肉すしやローストビーフ、馬刺し、だし巻き卵などの料理を食べたグループ客で、下痢や発熱、おう吐などの症状を呈している人がいると、12月11日に市外から通報があり、別のグル&