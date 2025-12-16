３７歳の人気タレントのミニスカ姿が話題になっている。１６日までにインスタグラムで自身のプロデュースした香水について触れ、ドン・キホーテの店内で撮影された写真をアップした重盛さと美。スウェットにミニスカートをあわせ、ロングブーツを履いたスタイルになっている。この投稿には「めっちゃ足長くてびっくり」「めっちゃ可愛いぃぃ」「日に日に可愛くなっていく」「はぁー尊い」「最高です！」といったコメントがあが