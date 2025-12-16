来年1月1日に開催される駅伝の実業団ナンバーワン決定戦、ニューイヤー駅伝（第70回全日本実業団対抗駅伝）のエントリー選手が16日、発表された。群馬県庁前を発着点に全7区間、100キロで行われ、70回の記念大会により全40チームで争われる。前回大会、歴代最多26回目の王者に輝いた旭化成は東京世界陸上1万m代表・葛西潤（25）、前回1区区間賞・長嶋幸宝（21）、今年の5000m日本王者・井川龍人（25）の入社3年目トリオに加え、202