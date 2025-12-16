三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（ＭＵＦＧ）は１６日、傘下の三菱ＵＦＪ銀行の半沢淳一頭取（６０）をＭＵＦＧ社長に充て、同行頭取に大沢正和専務（５７）を昇格させる人事を正式発表した。三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券社長には、同行の関浩之副頭取（５７）が就く。いずれも来年４月１日付。グループと中核会社のトップを刷新し、経営を成長軌道に乗せる。半沢氏は経営戦略を練る企画部門を中心に要職を歴任し