現在もレアル・マドリードにはトップクラスのMFが揃うが、2024年に現役を退いたトニ・クロース、今夏ミランへと移籍したルカ・モドリッチと似たタイプのMFは少ない。2人の代わりを見つけるのは難しいが、2人に近い仕事をこなせるMFがもう少し必要だったかもしれない。アスレティック・ビルバオなどで活躍したイバイ・ゴメス氏は、現在アーセナルでプレイするスペイン代表MFマルティン・スビメンディが理想的な選手だったと主張する