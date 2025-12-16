日本代表MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスでプレイするDFマーク・グエイ（25）を巡ってビッグクラブ同士による争奪戦が起こっている。イングランド代表にも名を連ねる同選手は今シーズン限りで現行契約が満了を迎えることから、今冬、そして来夏の去就に大きな注目が集まっている。今夏も獲得に動いたリヴァプールをはじめ、バイエルンやアトレティコ・マドリードなどが目を光らせているが、英『Daily Mail』や英『The Time