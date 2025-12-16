日本女子プロゴルフ協会は１６日、都内で年間表彰式「ＪＬＰＧＡアワード２０２５」を開催した。プロ１年目の青木香奈子（マイナビ）は４月の下部ツアー、大王海運レディスの優勝者として登壇。白と黒の花柄のミニワンピース姿を披露し「恥ずかしながら足を出してみました。花柄でガーリーになっちゃうので、とんがったブーツでかっこよさを演出しました。たくさんお店を回って自分で選んだ」と笑顔で明かした。今季はレギュ