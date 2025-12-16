女優・森七菜の姿にフォロワーは驚きに包まれた。１６日までに自身のインスタグラムを更新し「宮粼あおいさん×ＴＡＮＧＴＡＮＧ」と投稿。女優・宮粼あおいの写真展を記念して作られたＴシャツを着用した姿を見せた。森は金髪メッシュのボブヘアでクールな表情。いつもと違う雰囲気にフォロワーは「えっ？？なっちゃんが！！」「なっちゃんから七菜さんになった感じ」「ななちゃん進化が止まらない」「えー！