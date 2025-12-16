Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは１６日、来季のＧＫコーチに佐々木将貴氏（４０）が就任すると発表した。佐々木氏は、当時Ｊ３だった藤枝をはじめ、琉球、鹿児島ユナイテッド、群馬でＧＫコーチを務めてきた。来季から約１０年ぶりに藤枝の指導現場へ復帰する。クラブを通じて佐々木氏は「１０年ぶりに藤枝ＭＹＦＣに関わらせていただけることに心から感謝しています。私にとって藤枝ＭＹＦＣは、Ｊリーグの舞台で初めて指導させていただい