ボートレース住之江のSG「第40回グランプリ」とSG「グランプリシリーズ」のオープニングセレモニーが、中央ホールで行われた。▽賞金ランク4位・桐生順平（39＝埼玉）途中からレッドカーペットをダッシュで駆け抜け「いつも通りしっかり走ります。応援よろしく」と決めた。