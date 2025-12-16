東京・赤坂のサウナで30代の男女が死亡した火事で、2人が倒れていたサウナ室のドアノブが外れて、閉じ込められた可能性があることが分かりました。この火事は15日、港区・赤坂の会員制サウナで、背もたれなどが焼け、室内に倒れていた男女2人が、死亡したもので、警視庁は16日、現場検証を行っています。警視庁によりますと死亡したのは、神奈川県川崎市に住み、都内で美容院を経営する松田政也さん（36）と妻の陽子さん（37）だと