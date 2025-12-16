ボートレース住之江のSG「第40回グランプリ」とSG「グランプリシリーズ」のオープニングセレモニーが、中央ホールで行われた。▽賞金ランク5位・末永和也（26＝佐賀）サウンドDJ白井琴望（ことの）のチョイスした曲に合わせて「あれ？今調子いいじゃ〜んメチャクチャいいじゃ〜ん乗れてていいじゃ〜んう〜ん優勝じゃ〜ん！頑張ります」とノリノリだった。