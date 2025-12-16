クラフティア陸上競技部は16日、マラソンの鈴木優花選手が加入したことを発表しました。鈴木選手は、23年の陸上マラソングランドチャンピオンシップ(MGC)で2時間24分09秒の記録で大会制覇。パリ五輪では、当時の自己ベストを7秒更新する2時間24分02秒のタイムで6位入賞を果たしていました。また6月には、パリ五輪マラソンで6位入賞を決めた赤粼暁選手との結婚を報告。鈴木選手はこの日に第一生命からの退社を発表し、夫の赤&