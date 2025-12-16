サッポロビールとミズノは１６日、大阪市内で会見を行い、両社が協働開発した新しいノンアルコールビール「サッポロＳＵＰＥＲＳＴＡＲ」を来年２月２５日から近畿エリア限定で販売することを発表した。来年で１５０周年を迎えるサッポロビール、１２０周年となるミズノ。全くジャンルの異なる老舗メーカーがタッグを組んだ。ノンアルコール市場は２４年の売り上げが５年前と比べて１２３％と右肩上がり。運動後に飲んでも