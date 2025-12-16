俳優イ・ビョンホン（55）が、ニューヨーク・タイムズ・マガジン（The New York Times Magazine）が選ぶ「2025年最高の映画俳優10人」に入った。同マガジンは最近「Great Performers」リストを発表した。今年の最も印象的な演技を披露した映画俳優10人を選定した経過を説明。「演技の本質は感情に対する直接的な接近」という題に「俳優たちが愛と憎悪、喜びと悲しみのような原初的な感情をどのように表現するかに注目した」という