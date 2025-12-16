少女時代・ティファニーの結婚報道にスヨンが祝福の言葉を送った。【画像】スヨン、俳優彼氏といよいよ結婚？韓国・ソウルでは12月16日午後、動画配信サービス「Genie TV」オリジナルドラマ『アイドルアイ』の制作発表会が行われた。主演のチェ・スヨン、キム・ジェヨン、イ・グァンヨン監督が出席し、作品について語った。本作は、推し活に勤しむ弁護士のメン・セナ（演スヨン）が、殺人事件の容疑者として追い込まれた“最推し”