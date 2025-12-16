和歌山県警は16日、訓練の休憩中、同僚にふざけて拳銃を向けたとして、銃刀法違反（所持）の疑いで、県警捜査1課の40代男性警部を書類送検し、停職6カ月の懲戒処分としたと明らかにした。処分は16日付。警部は同日依願退職した。書類送検容疑は、今年7〜8月まで、捜査訓練の休憩中、拳銃の銃口を同僚に向けた疑い。同日の県議会経済警察委員会で野本靖之本部長が説明。委員会で木村充次首席監察官は「特別に所持が許されてい