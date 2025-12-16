１６日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比７８４円８２銭（１・５６％）安の４万９３８３円２９銭だった。２日連続で値下がりした。終値が５万円を割り込むのは３日以来、約２週間ぶり。前日の米ハイテク株安を受け、東京市場でも日経平均への影響度が大きい半導体関連銘柄を中心に下落した。米国の雇用統計などの発表を控え、利益を確定させる売りが広がったことで、東証プライム銘柄の８割超が値下