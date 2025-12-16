兄弟猫たちが背中を向けて座ったまま、たがいのシッポをくるくると巻き付けた姿を写した写真が「X」で注目されました。【写真】尻尾がこんなことになってましたよ！「尻尾クルクル」こんなひと言とともに愛猫たちの写真を投稿したのは「クウとカイ」（@kunyan_kainyan）さん（飼い主さん）です。向かって左側の茶色と白のしましまのシッポの持ち主は「クウ」くんといい、右側の茶色のシッポの持ち主は「カイ」くんといいます。